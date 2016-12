Kukësi, ikën Moreira, balotazh Guri-Rangel

Felipe Moreira është largimi i parë zyrtar nga Kukësi në merkaton e Janarit. Kryesuesit e Kategorisë Superiore i dhanë fund bashkëpunimit me mesfushorin me tipare sulmuese, që në gjysmën e parë të sezonit nuk bindi me formën e shfaqur. 28-vjeçari nga Brazili u kthye te Kukësi në fund të muajit Tetor, pas një periudhe tejet të gjatë rehabilitimi nga operacioni në menisk, të cilit iu nënshtrua Dhjetorin e vitit 2015.

Klubi i la afat lojtarit të lindur në Rio de Janeiro, që gjatë këtyre tre muajve të tregonte se ishte rikthyer në nivelet e shfaqura gjatë sezonit të kaluar dhe kishte rigjetur formën më të mirë fizike. Megjithatë, Felipe Moreira nuk arriti ta bindte stafin teknik të drejtuar nga trajneri Ernest Gjoka, ndërsa në dy fazat e para të kampionatit është aktivizuar si zëvendësues vetëm në dy ndeshje, për një total prej 31 minutash lojë.

Felipe Moreira nuk është përfshirë as në listën e skuadrës që më 4 Janar do të niset drejt Antalias, për të zhvilluar mini-fazën përgatitore, për gjysmën e dytë të sezonit. Periudha dy-javore përgatitje në Turqi, me skuadrën që do të kthehet më datë 17 Janar, do të shërbejë edhe për një tjetër zgjedhje të rëndësishme në repartin sulmues.

Sidrit Guri dhe braziliani Rangel janë në balotazh për një vend në skuadër. Në fund të fazës përgatitore, stafi teknik do të vendosë se cili prej dy sulmuesve është i nevojshëm në objektivin drejt titullit, duke mos anashkaluar edhe moshën e re të lojtarëve, potencialin për t’u rritur më tej si edhe mundësinë se cili prej tyre mund të shitet.