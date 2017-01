Las Palmas, fitore me përmbysje ndaj Valencias

Las Palmasi rikthen Valencian me këmbë në tokë. Pas 2 fitoreve radhazi, Los Che u mposhtën me shifrat 3-1 në transfertën e Ishujve Kanarie, nga skuadra e trajnerit Quique Setien. Ishte një fitore me përmbysje ajo e Los Amarillos me Valencian që edhe pse kaloi shumë shpejtë në avantazh u largua pa asnjë pikë nga “Estadio Gran Canaria”. Talenti Santi Mina me golin e tij në minutën e 21-të, u duk sikur do t’i shtronte rrugën drejt suksesit të tretë radhazi në La Liga ekipit të trajnerit Voro, por Jonathan Viera tre minuta përpara fundit të pjesës së parë realizoi një gol spektakolar duke bërë që në pushim dy skuadrat të shkonin në barazim 1-1.

Gjërat u vështirësuan gjithnjë e më shumë për Valencian në minutën e 51-të, kur Munir El Haddadi mori kartonin e dytë të verdhë duke lënë Los Che me një futbollist më pak në fushë. Nga superioriteti numerik përfituan vendasit që gjetën edhe golin e avantazhit me Lemos në të 58-tën. Një tjetër gol fantastik Las Palmasit këtë herë direkt nga goditja standarte me Diego Alves-in që nuk kishte asnjë shans për të reaguar. 3 minuta më pas skuadra nga Ishujt Kanarie hipotekoi fitoren me golin e 3me1 që mban firmën e Kevin Prince Boateng. Me këtë sukses Las Palmas u ngjit në kuotën e 28 pikëve, ndërsa Valencia që ka dhe një ndeshje më shumë për të zhvilluar mbetet në kuotën e 19 të tillave.