Lazim Destani zyrtarizon bordin mbikëqyrës dhe presidentin e ri

Krahas sukseseve të njëpasnjëshme që po arrin skuadra në kalimin e tureve në Europa League, Shkëndija e tetovës ka kompletuar dhe bordin mbikqyrës të ekipit që do të drejtohet nga Lazim Destani, i cili gjithashtu ka zyrtarizuar presidentin e ri të klubit kuqezi dhe ai do të jetë Visar Bexheti. Këto ndryshime në radhët e Shkëndijes ishin paralajmëruar që në fund të sezonit të kaluar. Ndryshimi i parë tek kuqezinjtë ishte ardhja e Qatip Osmani si trajner i skuadrës. Visar Bexheti ka qënë i përzgjedhuri i Lazim Destani. Presidenti i ri Shkëndijes së Tetovës është një person i cili vjen nga bota e biznesit, gjithashtu ai njihet dhe si pronarë i disa bizneseve që operojnë në vende të ndryshme europës.

Visar Bexheti entuziast për detyrën e tij të re, mesohet se ka nisur menjëherë punën e tij si numri një i klubit kuqezi. Përsa i përket bordit mbikqyrës, ai do të jetë i përbërë me një numër prej gjashtë antarësh, ndërkohë që z.Destani do të jetë udhëheqësi i këtij bordi. Emrat e tyre do të bëhen publik në ditët në vijim, i vetmi informacioni i dhënë është se të gjithë këta persona kanë përvojë ndërkombëtare në botën e futbollit. Realizimi i këtyrë lëvizjeve bëhet për të rritur numrin e sukseve të Shkëndijes së Tetovës, si në kampionatin vëndas, ashtu edhe në arenën europiane.