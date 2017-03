Lazio “rrëzon” Romën, Strakosha spektakolar në derbi

Lazio me një këmbë në finalen e madhe të Kupës së Italisë bashkë me Tomas Strakoshën që falë një forme të jashtëzakonshme të treguar në derbin e parë gjysmëfinal ndaj Romës, ndihmoi skuadrën e tij të triumfonte 2-0 ndaj rivalëve të të njëjtit qytet. Pas 4 viteve pa fitore në derbi, Lazio ashtu si në finalen e 4 viteve më parë dominoi Romën por nuk e ka mbyllur ende kapitullin kualifikim pasi rreth një muaj më pas do të luhet edhe ndeshja e kthimit. Lazio zbriti në fushë me Strakoshën titullar që veshi dorezat për ndeshjen më të rëndësishme të karrierës. Menjëherë Roma e rrezikshme me Dzekon që në minutën e dytë, ndërsa Lazio i mbylli mirë hapësirat në mbrojtje dhe tentoi të shënjestronte portën kundërshtare me Milinkovic. Serbi i papërmbajtshëm sepse në të 29-ën zhbllokoi sfidën pas një topi të dhuruar nga Felipe Anderson.

Roma pa enegji dhe fantazi por për më tepër pa fuqi sulmuese nuk e vendosi asnjëherë në vështirësi serioze gjatë pjesës së parë portierin shqiptar të Lazios. Asnjë moment pushimi në këtë duel ku bardhekaltërit ishin më të qartë duke rrezikuar disa herë portën e Romës dhe gjetën golin e dytë në minutën e 78 falë talentit të Keita që dhuroi një top të artë për Immobile.

Tomas Strakosha deri në minutën e 80 ishte thjesht spektator në fushë por ishte ky momenti kur bëri pritjen e sezonit që mund të rezultojë një pikë kyçe në karrierën e tij.

Një fitore e rëndësishme për skuadrën e Simone Inzaghit që tashmë shkon e qetë drejt ndeshjes së kthimit për të shpëtuar sezonin, ndërsa Roma thyhet në derbi pas 7 ndeshjesh dhe i largohet objektivit për ta mbyllur sezonin me trofe.