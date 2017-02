LeBron James kthehet me fitore me Cleveland

LeBron James u rikthye në parket pas mungesës në sfidën me Chicagon dhe shënoi 24 pikë për Cleveland Cavaliers që mposhtën 102-95 Milwaukee Bucks. Kampionët në fuqi të NBA i dhuruan një tjetër fitore publikut të tyre në “Quicken Loans Arena” duke patur pothuajse gjithmonë kontrollin në ndeshje. Menjëherë Cavs u shkëputën në 15-6 me Kyrie Irving dhe Richard Jefferson që ishin frymëzues për vendasit, teksa perioda e parë u mbyll me një +2 për Clevelandin.

Në fillimin e periodës së dytë, Michael Beasley u tregua i saktë nga vija për 3 duke afruar në 29-28 të tijtë, ndërsa deri në pushim ndeshja vazhdoi të ishte e ekuilibruar me Cleveland që shkoi në dhomat e zhveshjes me epërsinë 52-50.Në filimin e pjesës së tretë Bucks morën kryesimin por Irving me një goditje të saktë për 3 coi të tijtë në -1 pikë ,63-62 ndërsa MVP i sezoni të shkuar, James me një tjetër tre pikësh kaloi të tijtë përpara për rezultatin 65-63. Ndeshja ishte me një diferencë maksimale prej dy pikësh deri kur Derrick Williams goditi sërish nga vija për 3 për rezultatin 77-73. Cavaliers ruajtën këtë epërsi deri në shifrat 89-85 dhe deri në fund mundën të thellojnë diferencën deri në +7 për rezultatin përfundimtar 102-95, me James që e mbylli takimin e tij me 24 pikë në total.