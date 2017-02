Licencimi i stadiumit, shpresa e fundit e Korabit

Në përfundim të javës së 21-të të Kategorisë Superiore, është krijuar bindja se ky sezon ka zgjidhur të paktën një enigmë, që i pëket garës për mbijetesë. Korabi, me humbjen e fundit ndaj Luftëtarit në Gjirokastër, me të drejtë konsiderohet skuadra e parë që ka prenotuar biletën për një kategori më poshtë, megjithatë përderisa janë në lojë edhe 45 pikë, matematikisht shanset e debutuesve në superiore për një mrekulli në 15 javët e mbetura janë reale. Distanca me tri skuadrat që janë më afër verilindorëve, pra me Teutën, Lacin dhe Flamurtarin, është 9 pikë, por diferencat në cilësi dhe mbi të gjitha fakti se Korabi ndeshjet brenda vazhdon t’i luajë shumë larg Peshkopisë, lënë pak vend për optimizëm. Stafi teknik me në krye trajnerin Gerd Haxhiu e ka të qartë se fija e vetme ku mbahet shpresa për mbijetesë është licencimi i stadiumit “Korabi”, që lindorët pjesën e mbetur ta takimeve brenda ta luajë në fushën e tyre.

Drejtuesit e Korabit pretendojnë se i kanë përmbushur të gjitha e kërkesat e FSHF-së dhe problemi i vetëm mbetet cilësia e fushës për shkak të lagështiisë dhe reshjeve të borës. Gjatë javës do të ketë një tjetër inspektim nga organët përkatëse të institucionit të futbollit, për të marrë një vendim përfundimtar për këtë cështje. Nësë merret një vendim pozitiv, pra që Korabi të kthehet në shtëpi, atëherë do të jenë 7 takime deri në fund të kampionatit që do të zhvillohen në Peshkopi, duke nisur që nga përballja me Vllazninë e programuar në fundjavë. Te Korabi shpresojnë se me mbështetjen e zjarrtë të tifiozërisë do të marrin maksimimin e mundshëm në ndeshjet shtëpiake, tre prej të cilave janë me rivalët e mbijetesës, Vllazninë, Teutën dhe Flamurtarin. Fakti që në vorbullën e mbijetesës mund të përfshihen edhe skuadrat që janë në pjesën e sipërme të tabelës, si Tirana apo Luftëtari, mban ende gjallë shpresat e Korabit për qëndrimin në Superiore.

Nëse Komisioni i Licencimit vendos jep përgjigjje negative, atëherë fati i skuadrës së Haxhiut do të praktikisht i shkruar, pra një kategori më poshtë.