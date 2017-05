Liga e Europës, Kombëtarja e Volejbollit nis përgatitjet

Me përfundimin e Kampionatit Kombëtar të Volejbollit, skuadra Kombëtare ka marrë stafetën duke nisur përgatitjet në kuadër të sfidave të vlefshme për LIgën e Europës. Prej disa ditësh, ekipi kuqezi është vënë nën urdhrat e trajnerit Jani Melka, i cili po punon intensivisht për të seleksionuar emrat që do të përzgjedhë për aktivitetin kontinental. Grupi nuk është plotësuar ende, por numri 1 i stolit deklaron se shumë shpejt skuadra do të marrë formë edhe me afrimet e disa lojtarëve që aktivizohen në kampionatet e huaja. Fillimisht, Melka e pranon se eksperienca e sezonit të shkuar në Ligën e Europës e ka ndihmuar skuadrën për të fituar eksperiencë, por ai shton se nuk mund të bëjë premtime pa njohur përbërjet e skuadrave të grupit tonë eliinator.

Në viji, Melka shton se diferencat mes Kombëtares së para disa dekadave me këtë skuadër janë të mëdha, por ai dhe federata po punojnë për ta rritur sa më shumë grupin aktual.

Optimist është edhe kapiteni i Kombëtares, Gazmend Husaj, i cili aktivizohet me skuadrën turke të Spor Kulübü.

Shqipëria bën pjesë në Grupin A bashkë me Maqedoninë, Azerbajxhanin dhe Suedinë. Dy skuadrat që do të kualifikohen të parat do të ndeshen në turneun “Final For” me dy kundërshtaret e grupit B. Faza e grupeve do të zhvillohet në Maqedoni nga data 16 deri në 18 qershor, ndërsa faza e dytë do të zhvilohet në vendin tonë.