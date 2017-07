Liga Profesioniste, 8 klube firmosin krijimin

Liga Profesioniste e futbollit në Shqipëri hedh hapin e parë konkret drejt formimit. Përfaqësuesit e klubeve elitare u takuan këtë të Federatën e Futbollit me presidentin Armand Duka dhe zv.presidentin Edvin Libohova duke hedhur propozimet e tyre. Partizani është ndër klubet e para që e ka kuptuar rëndësinë e Ligës, nga puna e përbashkët e skuadrave për të mirën e produktit, për të vazhduar me përfitimet dhe për të evituar akuza ashtu siç ndodh rëndom.

Genc Tomori

Një ligë e pavarur ku ekipet e Superiores do të jenë të pavarura nga Federata, do të bëjë që edhe presidentët nuk do të shohin vetëm federatën për arbitrat apo komisionet e Disiplinës. Pastaj do të jetë sinqeriteti i dhjetë presidentëve, që ti shohin njerëzit në sy në kuptimin e vendimarrjes.

Po humbim kohë për treka të vogla. Një bashkim i dhjetë presidentëve, për të mirën e tyre për lekët e tyre, sepse nuk mund vetëm të japësh, por futbolli është një produkt që duhet të nxjerrë lekë. Liga të jetë sa më e fuqishme dhe të gjithë të dalin sa më të kënaqur. Për më tepër në fitimin e kampionatit apo Kupës të mos ketë kontestime, sepse janë të gjithë në një pjesë dhe aty të vendosin të gjithë.

Në mbledhjen e rganizuar munguan vetëm përfaqësuesit e Kukësit dhe Flamurtarit, ndërsa ata të Skënderbeut dhe Vllaznisë iu bashkuan të tjerëve pak me vonesë. Por, konkluzioni mbetet pozitiv me tetë klube që firmosën krijimin e Ligës, organizëm që sipas presidentit të Teutës, Edmond Hasanbelliu do të jetë funksional në vitin 2018.

Edmond Hasanbelliu

U mblodhëm në parim për nismën e ligës profesioniste. Pothuajse të gjithë klubet ishin, edhe pse do të ishte mirë që të ishin të gjitha. Megjithatë ne firmosëm sot për krijimin. Nisma e parë ishte sot. Mendoj se jemi në kohën e duhur dhe në vendin e duhur. Klubet kanë interes sepse kanë të ardhura më shumë, liga përfaqësohet nga ne, presidentët. Aty vendoset gjithçka për të ardhmen, për financimin dhe gjithçka. Në vitin 2018 themi se do të jemi me ligë profesioniste.

Edhe klubet e tjera pjesëmarrëse, nga Vllaznia, te Luftëtari e Lushnja, vlerësuan iniciativën e Federatës dhe benefitet që do të vijnë, si në aspektin financiar, ashtu edhe në atë sportiv.

Astrit Gjyrezi (Vllaznia)

Ka disa muaj që kemi marrë materialin. Kemi shprehur dakordësinë tonë për krijimin e Ligës. Mendojmë që është një hap pozitiv, por jemi ende në hapat e para. Kjo pavarësi ka për të ndikuar më mirë në aspektin financiar, por edhe për një bashkëpunim më të frytshëm me federatën.

Artur Dadaj (Luftëtari)

Ka ardhur koha që të vendosim vetë për shumë gjëra… më tepër e kam për arbitrimin, duke pasur parasysh që ne si ekip u dëmtuam shumë nga arbitrat. Shpresoj që në këtë drejtim, kjo të shërbejë si diçka piozitive dhe të mos jetë plotësisht në dorën e federatës.

Gentian Nushi (Lushnja)

Liga është shumë e vonuar, por asnjëherë nuk është vonë. Liga do të menaxhojë më mirë kategorinë Speriore dhe të ardhurat. Të gjitha u përfshinë në një memorandum që të fillojë puna dhe në të gjithë të jemi më të përfaqësuar, duke qenë një zë dhe jo më dhjetë zëra.