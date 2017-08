Liverpooli përgatit ofertën finale për Van Dijk

Liverpooli bën gati lëvizjen finale për të arritur te Virgil Van Dijk. Mbrojtësi holandez i Southamptonit ka qenë objektivi i madh i trajnerit Jurgen Klopp në këtë merkato pasi bëhet fjalë për një lojtar me peshë i cili do të sistemonte repartin e ndërmjetëm të Liverpoolit dhe do ta përmirësonte ndjeshëm. Dëshira e Van Dijk është të transferohet te klubi i Kuq por për shtatlartin e Southamptonit interesohet edhe Chelsea.