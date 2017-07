Liverpooli në “Pole Position” për Aubameyang

Marc Bartra shpreson që Pierre-Emerick Aubameyang ti thote jo të gjitha ofertave që kanë mbërritur për të duke qendruar tek Borussia Dortmund.

” Sigurisht që dua te qëndroj mes nesh– shprehet spanjolli, ai nuk eshte i rendesishem vetem per golat e tij por edhe per shpirtin e saj skuadre.”

Gjermanet e Borusias se Dortudit shpresojne te vazhdojne te kene ne mesin e tyre golashënuesin me te mire te sezonit te shkuar në kampionatin gjerman. Gjithsesi, ashtu sikunder raporton edhe e perditshmja angleze The Sun, Liverpooli ne kete merkato qendron ne pole position ne garen per sulmuesin nga Gaboni, duke marre ne konsiderate edhe raportin që ekziston mes lojtarit dhe ish trajnerit te tij Jurgen Klopp. Njekohesisht skuadra e te kuqve eshte e gatshme te plotesoje kerkesat financiare te Borusias dhe te sulmuesit francez që kërkon rreth 10 milione euro ne sezon.

Liverpool, Chelsea dhe Milan janë të gjitha skuadra që kërkojnë të përfitojnë sherbimet e 28-vjecarit ndërkohë që edhe kinezet e Tianjin Quanjian po konsiderojne një oferte prej 80 milionë eurosh per te lindurin ne France e qe luan me Kombetaren e Gabonit, duke shresuar që të arrijnë sa më parë marrëveshjen me gjermanët e Bundesliges.