Lluka Heqimi, “Mirënjohje” e Qarkut të Tiranës

Karriera e jashtëzakonshme në mjekësinë sportive është vlerësuar me çmimin e Mirënjohjes nga Qarku i Tiranës. Motivacioni për mjekun Lluka Heqimi është për kontributin dhe punën e palodhur dhe profesionalizmin e lart në shërbim të Kombëtares shqiptare.

Unë nuk jam shkëputur nga sporti, sepse unë funksionoj dhe jetoj me sportin. Jam pedagog në Universitetin Marin Barleti dhe të shtuanën organizuam një konferencë Ballkanike për historinë e Sportit. Ndihem shumë i vlerësuar për çmimin, që përfshinte edhe punën 22 vjeçare për ekipin Kombëtar. Kjo mirënjohje më mobilizon edhe më tepër, në punën time për historinë e sportit, por sigurisht që ti shërbej edhe profesionit tim.

Krahasimi i mjekësisë dhe sportit në përgjithësi me të kaluarën nuk është i lehtë, por mjeku Heqimi e sheh të ardhmen me optimizëm, të paktën për zhvillimin e brezave të rinj.

Mjekësia sot është me e avancuar, më shpresëdhënëse, por ka një mangësi në humanizmin e vet. Përsa i takon sportit, e kam thënë që do të vijë koha kur do të prishim pallatet për të ndërtuar fusha sportive. Deri më sot kemi menduar si të prishim fushat e sportit, për të ndërtuar pallate. Nevojiten kushte që të zhvillojmë sportin dhe që ai të marrë karakter masiv. Është diçka mjaft e mirë që sporti është pjesë e Ministrisë së Arsimit, pasi në këtë mënyrë sporti është te shkolla.

Me kujtimin ende të freskët të kualifikimit në Europianin 2016 dhe si një personazh që e ka kaluar jetë pranë sportit dhe Kombëtares, nuk mund të mungonte një vlerësim për arritjen historike të ekipit kuqezi.

Shkallëzimi është i çuditshëm. Ne kemi fituar një Ballkaniadë në 1946, me lojtarë të cilët donin ta fitonin trofeun, por nuk e kishin të sigurt. Për një periudhë nuk po arrinim suksese, pormë pas ekipi Shpresa ka fituar dy herë titullin më e mira e Ballkanit dhe më pas u kualifikua në tetëshen e Europës. Më pas erdhi Kombëtarja e Shyqyri Rrelit, që vetëm për pak nuk arriti të kualifikohej në Botërorin e Meksikës. Tani erdhi De Biasi, i cili nuki bëri kërcim së larti, pasi këto suksese kanë ardhur shkallë pas shkalle. Këto janë historitë tona, të cilat nuk duhet ti harrojmë kurrë.

Pavarësisht një edicioni kualifikues që nuk është në nivelin e pritshmërive të startit, mjeku sportiv Lluka Heqimi ka besim tek e ardhmja.

Kjo është Kombëtarja që na ka nderuar, që të kishim një skuadër të përfaqësuar diku në Europë. I jam mirënjohës presidentit të futbollit, Armand Duka, që ka bërë shumë për këtë arritje dhe sigurisht filozofit De Biasi. Ai e ka njohur mirë filozofinë tonë dhe ka ditur të vjelë nga skuadra, e cila nuk ka emra, por ka një mobilizim të çuditshëm; kjo është diçka shumë e madhe. Unë i uroj De Biasit suksese të reja, edhe pse ne shqiptarët kemi zakon që kur fitojmë një herë biem në qetësi dhe pastaj ringrihemi sërish.