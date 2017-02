Londra vishet blu, Chelsea arratiset në +12

Antonio Conte prek me njërën dorë trofeun e Premier League. Chelsea fitoi 3-1 derbin e Londrës përballë Arsenalit dhe shkëputet nga një tjetër rival për titullin, me “topçinjtë” që tashmë kanë 12 pikë diferencë. Me Wenger që ndodhej në tribunë i skualifikuar, Arsenali dha sinjalin e parë të rrezikshëm me Walcott, megjithatë blutë reaguan menjëherë dhe gjetën golin e avantazhit në të 13-ën me Marcos Alonso që shënoi pasi më parë Diego Costa goditi traversën.

Arsenali u zgjua në minutat e fundit dhe tentoi me Gabriel dhe Ozil por Courtouis evitoi rrezikun me dy pritje të shkëlqyera. Në startin e pjesës së dytë, Eden Hazard realizoi një gol të pabesueshëm. Belgu u shkëput nga mesi i fushës, duke kaluar çdo kundërshtar që i doli përpara dhe mposhti Cech. Një gol fantastik që i magjepsi të gjithë në “Stamford Bridge”, ndërsa Courtouis vazhdoi të neutralizonte çdo tentativë të kundërshtarëve Goditja e “knoc out” për Arsenalin u regjistrua në të 85-ën.

Fabregas përfitoi nga gabimi i Cheh dhe ndëshkoi ish-skuadrën e tij, por nuk festoi për respekt të viteve të kaluara me “topçinjtë”. Goli i nderit nga Arsenali u realizua nga Oliver Giroud në kohën shtesë, por skuadra e Wenger e sheh veten thuajse jashtë garës për titullin. Conte është gjithmonë e më tepër mbret i Premier League-s, sepse në harkun e katër muajve ndërtoi një skuadër të pandalshme nga rivalët, me blutë që thuajse e kanë mbyllur garën për titull prej muajit Shkurt.