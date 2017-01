Lorenzo: Te Ducati për të shkruar historinë

Vit i ri, sfidë e re për Jorge Lorenzon. Tashmë zyrtarisht pilot i skuadrës Ducati, ish kampioni i botës është gati për të nisur punën me motorin italian pas disa sezoneve te Yamaha. Në një intervistë të orëve të fundit, ai ndalet fillimisht te vendimi për të zgjedhur Ducatin.

“Yamaha më ofroi rinovimin por kisha disa dyshime dhe në fund zgjodha Ducatin por dua të theksoj se ky vendim nuk është ndikuar aspak nga faktorë të jashtëm. Unë dëshiroj të vazhdoj në rrugën e sukseseve. Dua të shkruaj historinë me Ducatin pasi është një skuadër e madhe por ka fituar vetëm një titull në Moto GP”.

Në vijim të intervistës, piloti nga Majorka sqaron se nuk e ka menduar ende momentin e largimit nga ky sport.

“Do të vazhdoj të garoj në Moto GP edhe për sa kohë do të jem i motivuar. Nuk di të them sa do të zgjasë aventura ime në këtë sport por dëshira dhe ambicjet janë ende shumë të mëdha. Nuk dua të bëj parashikime sepse koha për të menduar largimin nuk ka ardhur ende”.

29-vjeçari spanjoll e ka nisur karrierën në Moto GP 7 vjet më parë dhe ka fituar tre tituj kampion bote me skuadrën Yamaha.