“Loro Borici”, i gjithi falas për finalen e mbijetesës

Hyrje falas për të gjithë tifozët në finalen e mbijetesës Vllaznia – Tirana. Klubi shkodran kanë marrë miratimin e Federatës shqiptare të Futbollti, që edhe Tribuna kryesore, me sektorët A dhe B, të jetë pa biletë, që do të thotë se askush nuk do të paguajë për të ndjekur këtë klasike të futbollit shqiptar, që fatkeqësisht luhet për qëndrimin në superiore.

Në njoftimin për shtyp klubi i Vllaznisë u bën thirrje të gjithë tifozëve shkodranë të jenë të pranishëm në “Loro Borici, pasi kuqeblutë me shumë se kurrë kanë nevojë për mbështetjen e publikut.

Nga ky vendim do të përfitojnë edhe tifozët e Tiranës, pasi hyrja falas vlen edhe për mbështetësit bardheblu, që sigurisht do të jenë më të paktë në numër, pasi për ta do të jetë në dispozicion vetëm 5% e kapacitetit të “Loro Borici”.

Kërkesa për mbështetje lidhet edhe me faktin se Vllaznia do të ketë mungesa të shumta në formacionin titullar për arsye pezullimesh. Shtubina, Bicaj dhe Pepa, nuk mund të japin kontribut për arsye kartonësh, Vrapi për arsye shëndetësore, ndërsa Bakaj kërkoi mirëkuprimin e drejtuesve për të mos qenë në këtë sfidë, pasi e kishte të pamundur të luante kundër ish-skuadrës së tij.