Luftëtari, çfarë leksioni Partizanit

Nis në mënyrën më të keqe të mundshme pjesa e dytë e sezonit për Partizanin. “Të kuqtë” e Sulejman Starovës thyhen 2-0 në Gjirokastër nga Luftëtari që tregoi karakter dhe cinizëm në një 90 minutësh ku kryeqytetasit nuk bënë pothuajse asgjë për të fituar. Nga një gol në çdo pjesë për të besuarit e Mladen Milinkovic që dhurojnë një tjetër paraqitje mbresëlenëse edhe pse pa mbështetjen e tifozëve. Skuadra të vendosura mirë taktikisht në fillim të ndeshjes me Partizanin që dha sinjale drejt portës gjirokastrite. Në minutën e 2 fili nga e djjathta e sulmit vendosi në provë portierin Ruci, ndërsa 7 minuta më vonë, Kalari nga një goditje dënimi në pozicion të prirët preku vetëm rrjetën e jashtme. Luftëtari me një tjetër filozifi loje, dukshëm më i kujdeshëm për të mos lejuar hapësira, e bazoi lojën në kundërsulm duke mos lejuar pothuajse asnjë hapësirë në repartin e tërhequr. Minutat kaluan a shumë emocione deri në të 44-tën kur pas një kombinimi mes Reginaldos dhe mesfushorit shkodran Ramadani, ky i fundit u pengua në zonë nga Atanda. Karton i verë për mbrojtësin dhe 11 metërsh për Luftëtarin. Ramadani u prezantua me një goditje të saktë që kaloi në avantazh vendasit, të cilët festuan bashkë me tifozët që kishin mbushur pallatet përreth stadiumit “Gjirokastra”.

Skuadrat u rikthyen në fushë me një ndryshim për Partizanin pasi Mazrekaj zuri vendin e Filit por sinjalin e parë e dha Luftëtari me një goditje të rrezikshme të Lamçes që u ndal nga Alban Hoxha. Ende pa kaluar e 50-ta, Starva i shtoi më shumë fizik dhe gjatësi sulmit me futjen e Boniface ne vend të Bardhit, ndërsa 7 minuta më vonë, Ibrahimi ia la vendin Torrasës. Asnjë reagim nga “të kuqtë” pavarësisht ndryshimeve, madje Luftëtari falë një kundërsulmi perfekt dhe shpejtësisë së Abazajt, ngriu miqtë me një tjetër gol në minutën e 66.

Një gol që e ndezi ndeshjen sepse pak sekonda më vonë, dalja e Rucit e la portën e Luftëtarit bosh, por kapiteni Beqiri u kthye në rolin e portierit duke larguar një top të adresuar për në portë. 11 minuta nga fundi një top i artë në këmbët e Aleksit nuk u shfrytëzua nga mesfushori bluzi, Alban Hoxha i mohoi golin e parë personal në këtë sezon. Në të 82-ën, Cetkovic tentoi eurogolin nga jashtë zonës por goditja e malazezit ishte e pasaktë. Atanda rrezikoi në të 88-ën, por Ruci bllokoi pothuajse në vijën fatale. Kaq mjaftoi për sfidën e luajtur në qytetin e gurtë ku Partizani regjistron humbjen e dytë sezonale, ndërsa Luftëtari vazhdon të mos njohë humbje në shtëpi. 3 pikë të humbura dhe 4 diferencë nga Kukësi kryesues, Partizani humbet terren në garën për titull, ndërsa në krahun tjetër, Luftëtari i largohet edhe më shumë zonës së ftohtë, madje jep një sinjal të qartë se kjo skuadër mund të pretendojë më shumë se vendi i pestë.