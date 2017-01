Luftëtari e Mersini ndërpresin bashkëpunimin

Tymnaja e krijuar me çështjen “Mersini” në kampin e Luftëtarit pasohet nga një vendim drastik. Kapiteni dhe klubi bluzi kanë ndërprerë bashkëpunimin pas 3 sezoneve. 28-vjeçari që u bashkua me Luftëtarin për herë të dytë në vitin 2014 nuk udhëtoi me skuadrën në Antalya për fazën përgatitore por klubi nuk sqaroi arsyet e këtij vendimi. Gjithsesi, palët kanë gjetur gjuhën e përbashkët për prishjen e kontratës në mënyrë konsensuale, duke vendosur të ndjekin rrugë të ndryshme.

Lajmin e bën të ditur vetë klubi gjirokastrit në një komunikatë zyrtare ku nuk jep detaje por i uron suksese Mersinit në hapat e ardhshëm të karrierës së tij. 28-vjeçari ishte një nga lojtarët më të aktivizuar nga trajneri Mladen Milinkovic gjatë dy fazave të para të Kategorisë me 17 ndeshje në total. Mersini u bashkua me Luftëtarin në Kategorinë e Parë përpara tre vitesh, por eksperiencën e parë me skuadrën gjirokastrite e pati në vitin 2011 dhe pas një sezoni te Dinamo u rikthye sërish në qytetin jugor. Largimi i Mersinit mund të krijojë probleme për trajnerin Milinkovic në krahun e djathtë pasi alternativat për trajnerin serb janë të pakta në krahun e djathtë të mbrojtjes.