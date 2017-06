Luftëtari, Milinkovic i bashkohet ekipit më 9 Qershor

Luftëtari me pushime. Skuadra gjirokastrite që këtë sezon rezultoi surpriza e Kategorisë Superiore është shpërndarë përkohësisht pas sezonit të gjatë dhe të lodhshëm që e mbylli me një fitore ndaj Kukësit dhe në vendin e katërt të klasifikimit. Burime zyrtare nga klubi jugor konfirmojnë se situata është e qetë, pavarësisht dështimit të objektivit për t’u kualifikuar në Europa League dhe lojtarët janë të gjithë nën kontratë. Trajneri Mladen MIlinkovic ndodhet aktualisht në shtëpinë e tij në veri të Serbisë dhe do të bashkohet me skuadrën në datën 9 Qershor.

Duket se trajneri që këtë sezon rezultoi një nga emrat më të suksesshëm të pankinës në Shqipëri, synon të vazhdojë projektin e nisur një vit më parë. Klubi konfirmon se dëshira e palëve është që bashkëpunimi të vazhdojë, prandaj ekipi do të grumbullohet në datën 9 Qershor nen drejtimin e tij për të nisur fazën përgatitore fillimisht në Gjirokastër dhe më pas në një destinacion jashtë vendit që nuk është caktuar ende. Situata është e njëjtë edhe për pjesën tjetër të skuadrës. Përveç largimit të Zguros për arsye familjare, pjesa tjetër e grupit mbetet e paprekur.

Luftëtari ka kontrata afatgjata me të gjithë lojtarët dhe synon që të ruajë grupin, pavarësisht ofertave. Bregu po ashtu edhe Abazaj mbeten nën urdhrat e Milinkovic që synon të ketë në skuadër edhe për sezonin e ardhshëm edhe pjesën tjetër të lojtarëve, përfshirë këtu sulmuesin Reginaldo dhe mbrojtësin Boyom. Në këtë mënyrë, klubi kërkon që të përsërisë një tjetër sezon të suksesshëm, ndoshta me objektiva të ndryshëm pasi kjo skuadër tregoi që mund të synojë diçka më shumë se mbijetesa.