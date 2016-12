Luftëtari, me Milinkovic “kooperative” golash

Lojë e bukur, rezultate përballë rivalëve të drejtëpërdrejtë dhe të mëdhenjve, Luftëtari vlerësohet me të drejtë surpriza e gjysmës së parë të sezonit ashtu si dhe pozicionimin në mesin e artë të tabelës që garanton qetësinë e nevojshme për mbijetesën. Padyshim merita për Milinkovic, një trajner që mbërriti mes skepticizmit, por me fytyrën që i ka dhënë skuadrës e ndoshta dhe profilin e ulët e larg euforisë që ka ruajtur para kamerave meriton simpatinë e publikut jo vetëm në Gjirokastër. Merita e trajnerit është që nëpërmjet lojës së grupit ka rritur vlerën e lojtarëve që ndoshta nuk ishin marë shumë në konsideratë, shembulli tipik është Devi Bregu, tashmë në Gjirkastër e konsiderojnë një xhevahir, por për ta mbajtur për vete me klubin që konfirmoi se nuk do të shesë as vlonjatin dhe as dikë tjetër në merkato, ku do të mendojë vetëm për përforcime, ndërkohë që dezivic është shfaqur dhe Abazaj ndërsa Rexhinaldo është padyshim një nga zbulimet e bukura të kampionatit në sulm.

Por një sekret tjetër i Luftëtarit qëndron në faktin se nën drejtimin e Milinkovic skuadra është shndërruar në një kooperativë golash. Në formacionin gjirokastrit nuk shënojnë vetëm Rexhinaldo dhe Bregu, respektivisht me nga 6 dhe 4 gola deri në këtë pikë të kampionatit, pasi te Luftëtari kanë shënuar edhe Montero, Ramadani, Abazaj, Boyom, Rapo dhe Licaj. Plot 8 lojtarë në shenjë është një numër për tu vlerësuar, i vështirë për tu gjendur edhe te pretendentët e titullit, me një shpërndarje të tillë të golit që evidenton lojën kolektive mund të krenohen më shumë vetëm te Partizani, ku kanë shënuar 9 futbollistë, ndërkohë që te Skënderbeu deri më tani kanë gjetur rrjetën vetëm 6 lojtarë, ndërsa te Kukësi e Tirana 7. Sekreti i Luftëtarit është dhe ky.