Luftëtari në sulm për dy lojtarë

Luftërari i pjesës së dytë të sezonit po merr formë. Ndryshime të vogla në grupin aktual dhe dy afrime në mesfushë dhe në sulm do të jenë modifikimet e planifikuara nga klubi gjirokastrit në dritaren e merkatos së dimrit. Aktualisht, grupi i drejtuar nga trajneri serb, Mladen Milinkovic ndodhet në Antalya për fazën përgatitore, por në zyrat e klubit jugor po punohet intensivisht për të kompletuar skuadrën e pjesës së dytë të sezonit.

Situata është ende e paqartë pësa i përket kapitenit Mersini, i cili nuk ka udhëtuar me grupin drejt Turqisë. Burime zyrtare nga klubi nuk japin detaje rreth situatës, por konfirmojnë se mbrojtësi bluzi ka një kontratë dhe momentalisht ai është pjesë e Luftëtarit. Drejt largimit është mesfushori Satonho, ndërsa të njëjtën rrugë po ndjek edhe Julian Lluka i cili ashtu si afrikani nuk ka udhëtuar me ekipin. Drejtuesit e klubit konfirmojnë riaftësimin e mesfushorit Aleksi, i cili është një prej lojtarëve titullarë të formacionit gjirokastrit, pavarësisht dëmtimit që e detyroi ta mbyllte vitin 2016 në infermieri.

Me grupin është bashkuar edhe sulmuesi Roca, ndërsa pjesa tjetër e skuadrës udhëtoi e plotë drejt Turqisë. Gjatë dy javëve qëndrim në Antalya, trajneri Milinkovic pret t’i bashkohen edhe dy lojtarë dhe sipas klubit, bëhet fjalë për një sulmues dhe një mesfushor të cilët duhet të ofrojnë garanci gjatë pjesës së dytë të sezonit, ndërsa mbrojtësi Edy Nicolas Boyom do ta vazhdojë aventurën deri në fund të sezonit edhe pse për të kishte sinjale nga AEL Limassol. E njëjta situatë paraqitet edhe për treshen e sulmit Bregu-Abazaj-Reginaldo. Vlonjati ka hyrë në orbitën e të mëdhenjve të futbollit shqiptar por Luftëtari siguron aktualisht nuk ka asnjë mundësi që 21-vjeçari të largohet, ashtu si edhe Abazaj e Reginaldo. Burime zyrtare konfirmojnë oferta nga klube të ndryshme në drejtim të tyre por trajneri dhe shoqëria bluzi synojnë të vazhdojnë bashkëpunimin me të tre lojtarët.