Luftëtari-Partizani, dueli me shumë risi

Luftëtari-Partizani është padyshim një prej sfidave më të nxehta të javës së 18 të Kategorisë Superiore. Barazimi i pak javëve më parë në fillimin e fazës së dytë me gjirokastritët që kaluan të parët në avantazh është treguesi më i mirë se kjo nuk është një sfidë aspak për t’u nënvlerësuar nga të kuqtë. Një 90 minutësh që mund të dhurojë shumë surpriza duke filluar që prej orës 14 të shtunën në Gjirokastër. Që prej asaj sfide të parë në “Elbasan Arena” ujërat kanë rrjedhur me shpejtësi. Sormani nuk është më në stolin e kuq, kryeqytetasit janë vetëm një pikë larg kreut dhe prezantohen në stadiumin Gjirokastra me një grup dukshëm më të fortë kjo për shkak të merkatos së menduar mirë por edhe të rikthimit të rëndësishëm të Mazrekajt në mesfushë. Edhe pse bluzinjtë konsiderohen surpriza e sezonit, ky është një tren që Partizani nuk mund ta humbasë dhe një tjetër hap gjysmë-fals në Gjirokastër mund të komplikojë situatën.

Objektivi final është titulli kampion dhe kjo është ndeshja ku Starova kërkon të bëjë diferencën për t’i dhënë një bonus moral skuadrës në prag të një pjese të dytë sezoni shumë të vështirë. Në krahun tjetër, Luftëtari i Mladen Milinkovic do të kërkojë të reflektojë magjinë e dy fazave të para me futbollin modern që propozon trajneri serb edhe pse këtë herë vendasit nuk do të kenë mbështetjen e dy pikave kyçe, tifozerisë dhe sulmuesit të talentuar Dejvi Bregu. Në krahun tjetër Torrasa dhe Ekuban do të pushojnë për shkak kartonësh dhe mungesa e tyre nuk ka se si të mos e bëjë me dhimbje koke trajnerin Starova. Deri në këtë pikë të sezonit, Luftëtari ka shënuar 16 gola, vetëm 3 më pak se Partizani por diferencën në letër e bëjnë dy mbrojtjet respektive pasi ajo gjirokastrite fut ujë shpesh herë. Vëmendja do të përqëndrohet gjithashtu edhe te blerjet e reja, Cetkovic e Boniface në kampin e kuq por edhe Lamçja e Zguro në krahun tjetër. Gjithçka mbetet për t’u parë, por askush nuk mund ta mohojë që treni titull për Partizanin kalon edhe nga kjo transfertë e vështirë.