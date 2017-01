Luftëtari, përgatitje intensive në Antalya

Skuadra e Luftëtarit prej dy ditësh është e grumbulluar në Antalya të Turqisë, ku po zhvillon fazën përgatitore dimërore në prag të pjesës së dytë të sezonit. Deri tani duket se gjithcka ka shkuar më së miri për skuadrën e drejtuar nga Milinkovic, i cili ka pasur të plotë grupin në këto ditë të para stërvitje duke patur asnjë problem me dëmtimet.

Ekipi po zhvillon deri tani dy seanca stërvitore në ditë dhe humori te gjirokastritët është mjaft i mirë, pasojë dhe e rezultateve të arritura në pjesën e parë të sezonit. Këto ditë trajneri Miulinkovic, ka zhvilluar një punë me ngarkesë të madhe fizike duke qenë se bëhet fjalë për një periudhë përgatitore me kohë të plotë, ndërsa janë planifikuar të zhvillohen gjithashtu dhe dy ose 3 ndeshje miqësore, me një ekip të superligës rumune dhe një të Kazakistanit, ndërsa po punohet dhe për zhvillimin e një testi me një skuadër të Superligës turke. Emrat e kundërshtarëve mbeten për t’u konfirmuar por drejtuesit e ekipit janë duke punuar në këtë drejtim.