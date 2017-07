Luftëtari publikon kontratën e Milinkovic

Mladen Milinkovic-Luftëtari, një bashkëpunim që mbyllet në mënyrën më të keqe të mundshme.

Trajneri serb, që hodhi firmën në kontratën e presidentit të Kukësit, Safet Gjici u shpreh kategorik në lidhje me pretendimet që pala gjirokastrite ka. Ai theksoi se me Luftëtarin kishte kontratë për një sezon me opsion rinovimi që klubi gjirokastrit nuk e ushtroi dhe sipas Milinkovic ai ishte një trajner i lirë dhe pa detyrime ndaj ish klubit që drejtoi për një sezon. Por, në Gjirokastër pretendojnë se çështja është krejtësisht ndryshe dhe për të faktuar që kanë të drejtë, nuk ngurrojnë të zbardhin edhe kontratën që ata kanë me trajnerin serb.

Sipas klubit jugor, në kontratën e nënshkruar me Milinkovic në Qershorin e vitit 2016, në pikën 12 theksohet se nëse klubi kërkon të përdorë të drejtën e rinovimit automatik edhe për një sezon tjetër, duhet të njoftojë trajnerin me shkrim përpara datës 30 Prill 2017. Zyrtarisht, Luftëtari konfirmon se klubi këroi të përdorte të drejtën e rinovimit automatik duke njoftuar trajnerin me shkrim në datën 25 Prill dhe sipas dokumentit të paraqitur nga Luftëtari, Milinkovic e ka firmosur rinovimin e kontratës.

Në kontratën e re caktohet paga që është 4 mijë Euro në muaj plus bonuset të lidhur me arritjet e skuadrës. Në dokumentin e paraqitur nga Luftëtari në fund është edhe vula e klubit bashkë me firmën e presidentit Tavo dhe firma e MIlinkovic në datën 25 Prill. Një situatë delikate që vendos përballë trajnerin serb dhe ish klubin e tij. Zyrtarisht, Luftëtari konfirmon se do ta çojë çështjen në organet kompetente të FSHF me pretendimin se trajneri duhet të paguajë 100 mijë Euro për prishje të kontratës. Klubi shton gjithashtu se në rast se kjo çështje nuk gjen zgjidhje në FSHF, atëherë do t’u drejtohet organeve ndërkombëtare si UEFA dhe FIFA.