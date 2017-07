Luftëtari refuzoi 100 mijë euro për Bregun

Menjëherë pas mbylljes së sezonit të kaluar, prej afro një muaji e gjysmë shumë pikëpyetje janë ngritur rreth Luftëtarit. Largimi i trajnerit Mladen Milinkovic dhe stafit teknik ka lënë gjithçka në ajër edhe rreth vazhdimësisë së projektit. Pa një trajner në stol, drejtuesit e klubit hezitojnë të veprojnë në merkato, sepse përforcimet e reja duhet të marrin edhe bekimin e teknikut të ri. Por, nëse blerjet mungojnë, në Gjirokastër ekziston një garanci: Luftëtari po bën të pamundurën për të mbajtur yjet e ekipit.

Duke nisur nga Dejvi Bregu, që ishte zbulimi i edicionit të kaluar në Kategorinë Superiore. Me paraqitjet e tij, sulmuesi 21-vjeçar tërhoqi vëmendjen e klubeve më të mëdha shqiptare, por fitoi kuota edhe jashtë vendit. Vetëm pak kohë më parë, në zyrat e Luftëtarit u paraqit një ofertë nga një klub i Bundesligës austriake. 100 mijë euro menjëherë për kartonin e Bregut dhe garantimi i 20 për qind të shifrës, në rast se lojtari do të shitej në të ardhmen.

Oferta është cilësuar e ulët nga presidenti Grigor Tavo, që nuk hezitoi ta refuzonte. Me çmim tregu, vlonjati vlerësohet të paktën 3-4 herë më tepër dhe nëse do të heqin dorë nga xhehaviri i skuadrës, në Gjirokastër do ta bëjnë vetëm për një shifër të parezistueshme.

I njëjti diskutim vlen edhe për yllin tjetër të skuadrës, Kristal Abazaj, për të cilin kanë shfaqur interes mjaft skuadra, shqiptare dhe nga liga europiane, por mungesa e ofertave konkrete ka shtyrë çdo diskutim. Merkato e verës sapo ka nisur zyrtarisht dhe shumë mund të ndodhë deri në në fund. Megjithatë, synimi i Luftëtarit për të ruajtur bazën e grupit duket një garanci e rëndësishme, për skuadrën që sezonin e kaluar befasoi me lojën e bukur dhe rezultate.