Luftëtari rifiton titullarët për Laçin

Luftëtari merr frymë lirisht edhe pse në Korçë nuk arriti të shkëpuste asnjë pikë. Humbja 3-0 në kampin gjirokastrit e ndikuar edhe nga disa mungesa të rëndësishme, është hedhur pas krahëve dhe trajneri Mladen Milinkovic ka nisur të mendojë për sfidën më delikate të pjesës së tretë të sezonit, atë ndaj Laçit në Gjirokastër. Bluzinjtë që në transfertën e Korçës zbritën në fushë pa 4 titullarë, kompletohen për takimin e radhës pasi mbrojtësit Boyom e Liçaj, mesfushori Ramadani dhe sulmuesi Kristal Abazaj do të jenë të gatshëm për takimin ndaj kurbinasve. Një tjetër ngjarje që alarmoi përkohësisht trajnerin serb ishte dalja e talentit vlonjat, Dejvi Bregu në pushimin mes dy pjesëve por nga stafi i klubit gjirokastrit sigurojnë se 21-vjeçari nuk ka asnjë problem serioz. Sulmuesi dhe autori i 5 golave sezonalë vuajti nga një problem i lehtë muskular dhe stafi vendosi të merrte masat për të mos rrezikuar një dëmtim më të rëndë për lojtarin e Luftëtarit. Bregu do të jetë në dispozicion të trajnerit MIlinkovic dhe me shumë mundësi do të zbresë në fushë që nga minuta e parë e takimit të javës së 23-të. Milinkovic ka edhe një tjetër alternativë shtesë në sulm, ai është 23-vjeçari angolian, Pedro Bengui i cili po stërvitet që prej disa ditësh me skuadrën pas zgjidhjes së problemeve me vizën. Dy mungesat e vetme të sigurta në kampin gjirokastrit do të jenë mesfushori Aleksi që në Korçë u aktivizua titullar por u ndëshkua me karton të verdhë duke plotësuar numrin e kartonëve, po ashtu edhe mbrojtësi 27-vjeçar, Oltion Rrapa.