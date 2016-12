Luftëtari, skuadra që nuk di të bëjë llogari

22 pikë në 18 javë, një pjesë sezoni larg shtëpisë, 5 fitore, 7 barazime dhe 6 humbje. Këto janë shifrat që pasqyrjnë ecurinë e Luftëtarit në gjysmën e sezonit. Aspak të parashikueshme në në muajin Shtator, madje edhe nga njerëzit më optimistë në kampin bluzi. Mladen Milinkovic, një trajner anonim madje edhe në Serbi, por që po rezulton një njohës i shkëlqyer i kësaj loje. Në favor të tij nuk flasin vetëm pikët por edhe loja që skuadra e tij shpalos në fushën e blertë. Luftëtari ka shënuar 16 gola, po aq sa Tirana e Skënderbeu. Një skuadër që di të sulmojë në vazhdimësi dhe këtë filozofi e bazon në lojën e grupit. Reginaldo, Bregu por edhe Abazaj tresha e fazës ofensive nuk kursehet as në mbrojtje dhe ky është një tregues që ekipi i Milinkovic ka përvetësuar më së miri këshillat e trajnerit. Gjithsesi, ajo që bie në sy është një statistikë interesante por edhe tregues ndoshta i mungesës së eksperiencës por edhe i faktit që skuadra bluzi është ndoshta e vetmja që në fushën e blertë nuk bën llogari duke luajtur në çdo 90 minutësh vetëm për fitore. Në 7 barazime sezonale vetëm në një rast Luftëtari nuk ka shënuar dhe ajo është sfida me Skënderbeun, pasi në 6 rastet e tjera ka qenë përherë në avantazh dhe nuk ka arritur të ruajë fitoren. Me anën e një llogarie të thjeshtë, nëse Luftëtari do të ruante avantazhin, sot do të kishte 12 pikë më shumë. Gjithçka nisi me atë barazim 1-1 ndaj Vllaznisë në Peqin ku goli i Abazajt nuk mjaftoi për të dalë nga fusha me tre pikë. Më pas, me fillimin e fazës së dytë, me radhë, Partizani, Flamurtari, Korabi, Laçi dhe në fund Kukësi rikuperuan në dëm të gjirokastritëve. Ndoshta ndeshja që tregon më qartë këtë sindromë është ajo kundër Laçit në Kurbin. Gjirokastritët në avantazh të dyfishtë brenda 10 minutave të para pësuan golin e parë por mbetën edhe me 10 lojtarë në pjesën e dytë. Kjo nuk mjaftoi që skuadra të tërhiqej në mbrojtje të rezultatit, por tentoi disa herë të godiste kundërshtarin. Disa raste të pastra të pashfrytëzuara për bluzinjtë dhe më pas ai gol i minuës së fundit nga Aquinho zhvlerësoi gjithçka në atë 90 minutësh për skuadrën e Milinkovic. Ndoshta edhe më spektakolare rezultoi ndeshja e fundit përballë kryesuesve të Kukësit ku këtë herë, Luftëtari edhe pse shënoi i pari e pa veten në disavantazh por 4 minuta nga fundi, si asnjëherë më parë këtë sezon arriti të rikthehej në lojë falë një goli spektakolar të Donald Rrapos. Gjithsesi kjo skuadër tashmë ka arritur të fitojë respektin e kundërshtarëve duke treguar se futbolli luhet për njerëzit dhe ata Luftëtari i ka fituar.