Luftëtari, trajneri dhe “yjet” në pikëpyetje

Vendi i katërt dhe më pas heshtje që reflekton situatën në kampin e Luftëtarit që gjithsesi mbylli një sezon mbi pritshmëritë. Skuadra gjirokastrite finalizoi me sukses një sezon të gjatë duke shpresuar madje në një biletë europiane që mbeti një ëndërr në sirtar pas suksesit të Tiranës në finalen e Kupës së Shqipërisë. Paraqitjet pozitive të skuadrës nga Qyteti i Gurtë dhe puna e bërë nga trajneri serb, Mladen Milinkovic sigurisht që nuk kanë kaluar pa rënë në sy të rivalëve.

Është vetë trajneri i skuadrës gjirokastrite që është vënë në qëndër të vëmendjes. Nga kampi i klubit jugor nuk ka asnjë sinjal për të ardhmen e Milinkovic, i cili me shumë mundësi mund t’i japë lamtumirën skuadrës. Momentalisht vetëm Partizani a shfaqur interes për teknikun ballkanas, por sinjalet që ai ka marrë shpesh herë edhe nga kampionatet e huaja mund të shërbejnë si një zile alarmi për bluzinjtë. Situata nuk është aspak e qartë edhe për pjesën tjetër të skuadrës. Klubi synon të punojë edhe sezonin e ardhshëm mbi bazën e ndërtuar por do të jetë shumë e vështirë që me largimin e Milinkovic grupi aktual të rezistojë.

Zguro tashmë i larguar përfundimisht mund të ketë hapur derën për largimin e disa prej emrave më të lakuar. I pari në listë edhe Kristal Abazaj. Talenti i kombëtares së 21 vjeçarëve mbetet në dyshim ashtu si edhe sulmuesi vlonjat, Dejvi Bregu që gjithsesi ka shfaqur dëshirën për ta vazhduar aventurën jashtë vendit. NJë pikëpyetje e madhe është edhe kolona e mbrojtjes, Edy NIcolas Boyom. Shtatlarti afrikan që mbërriti në Gjirokastër një vit më parë ka bindur me paraqitjet e tij dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë që të ndryshojë ambjent, ndërsa Reginaldo mbetet një mister. Këta janë vetëm disa nga emrat që vazhdojnë të mbajnë pezull klubin por me kalimin e javëve situata dhe strategjia që do të ndjekë presidenti Tavo do të qartësohen edhe më shumë.