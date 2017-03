Luftëtari-Vllaznia, luhet për mbijetesën apo Europën?

Luhet për mbijetesë apo për vendin e 4-t, që në rast të fitores së Kupës Shqipërisë nga Skënderbeu, mund të kualifikonte një nga këto dy skuadra në pareliminatoret e Europa League sezonin e ardhshëm. Kjo mbetet për t’u parë, por e sigurtë është se Luftëtari-Vllaznia është një ndeshje shumë e rëndësishme si për objektivat e gjirokastritëve në kampionat, ashtu edhe për ato të shkodranëve. Nëse do të mjaftohen thjeshtë me mbijetesën një barazim do të ishte një rezultat i mirë si për bluzinjtë ashtu edhe për kuqeblutë, por nëse Luftëtari dhe Vllaznia duan vendin e 4-t në këtë sezon atëherë, 1 pikë nuk do t’i vlente asnjërës.

2 pikë ka më shumë në renditje për momentin skuadra e serbit Mladen Milinkovic, me Luftëtarin që i ka marrë 4 pikë, Vllaznisë në këtë sezon duke barazuar në fazën e parë në ndeshjen e zhvilluar në Peqin, ndërkohë ka arritur ta mposhtë brenda në Shkodër me rezultatin 3-2 në fazën e dytë. Në 2 takimet e fundit Luftëtari ka marrë vetëm 1 pikë ndërkohë që ekipi i Armando Cungut pas fitores ndaj Korabit në transfertë u mposht minimalisht në shtëpi nga Skënderbeu. Në Gjirokastër kanë nevojë për golat e Reginaldos dhe Bregut për t’u rikthyer skuadra e frikshme që ishin përpara disa javësh, ndërkohë që te kuqeblutë shpresojnë shumë te rendimenti i mirë i Elis Bakajt për të bërë hapin e madh në kampionat dhe për të tentuar vendin e 4-t.

2 mungesa të rëndësishme ka Luftëtari në këtë ndeshje, teksa për arsye dëmtimi trajneri Milinkovic nuk do të ketë të gatshëm mesfushorin energjik Behar Ramadani, ndërkohë që Vangjel Zguro është i skualifikuar. Më e mirë është situata te Vllaznia sepse mungesa e vetme do të jetë ajo e mbrojtësit Antonio Marku i cili nuk është riaftësuar plotësisht nga dëmtimi. Gjithsesi trajnerit Cungu i rikthehen në dispozicion, Gocaj, Vrapi e Krymi që ishin të pezulluar ndaj Skënderbeut, ndërsa edhe Pjeshka e Mulemo kanë lënë pas dëmtimet.