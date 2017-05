Luftëtari-Vllaznia, vendi i 4-t ende në lojë

Me të drejtë trajneri Mladen Milinkovic është shfaqur i mërzitur me skuadrën e tij, pasi në harkun e 4 ditëve, Luftëtari vuri në rrezik objektivin final, vendin e 4-t në kampionat. Nëse ndeshja do të mbyllej në harkun e 90 minutave në dy takimet e fundit, gjirokastritët do të kishin 4 pikë më shumë, por për më tepër do të linin prapa rivalin direkt Vllazninë. Por ai gol i Shtubinës, që në dukje vlejti për moral, mund të peshojë shumë në fundin e këtij sezoni, me shkodranët që pas agjërimit të gjatë mund të prekin sërish Europën.

Të gjitha këto janë hipoteza, por në një kampionat me këtë ritëm, e pamundura nuk ekziston. Luftëtari është një pikë përpara Vllaznisë, por kalendari nuk është i lehtë për bluzinjtë. Këtë fundjavë në shtëpinë e tyre zbarkon Teuta, që pas humbjes me Skënderbeun kërkon të sigurojë mbijetesën. Në krahun tjetër Vllaznia udhëton në Lac, ndaj një rivali të lehtë në letër por që në këtë pikë të sezonit e sheh cdo takim si një finale. Në javën e parafundit Luftëtari udhëton në kryeqytet për tu ndeshur me Tiranën, ndërkohë që në transfertë do të luajë edhe Vllaznia, që në Niko Dovana do të përballet me Teutën.

Java e fundit mund të vendosë gjithcka, pasi skuadrat luajnë në shtëpi, me Luftëtarin që pret Kukësin, ndërsa Vllaznia Tiranën. Një kalendar ferri ku gjithcka mund të ndodhë pasi diferenca prej një pike është mëse e rikuperueshme për Vllazninë edhe pse dështoi në sfidën direkte këtë mesjavë.