Luftëtari , zv/presidenti siguron: MIlinkovic do të vazhdojë me ne

Luftëtari do të vazhdojë projektin e nisur një vit më parë me trajnerin Mladen Milinkovic. Për këtë çështje flet zv/presidenti i klubit jugor, Artur Dadaj. Edhe pse trajneri serb ka lënë të kuptohet se bashkëpunimi është drejt fundit, numri 2 i klubit bluzi theksoin të kundërtën.

“Trajneri është nën kontratë dhe besojmë se do të vazhdojë me ne edhe seznin e ardhshëm. Javën e ardshme do të merret vendimi si do të vazhdojmë”.

Në intervistën dhënë për Supersport, Dadaj shton se Luftëtari do të vazhdojë të ndjekë të njëjtën rrugë me sezonin e shkuar duke theksuar se ekipi do të rivalizojë për pjesën e sipërme të klasifikimit edhe pse puna për sezonin e ri nuk ka nisur ende.



“Besoj se Luftëtari e ka brumin për të qenë pretendente dhe për sezonin e ardhshëm”.



Momentalisht, nuk ka një datë për grumbullimin e parë të skuadrës dhe situata vazhdon të mbetet e paqartë në kampin gjirokastrit.