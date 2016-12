Luis Enrique nuk konfirmon qëndrimin te Barça

Në fund të 2016 ende nuk dihet nëse Luis Enrique do të drejtojë Barcelonën edhe sezonin e ardhshëm. Kontrata e trajnerit skadon në fund të qershorit por as klubi dhe as tifozët nuk e dinë se kush do të jetë në stol sezonin e ardhshëm. Ish trajneri i Celta Vigos dhe Romës ende nuk ka sqaruar dyshimet mbi të ardhmen e tij. “Nëse vitin e ardhshëm nuk do të jem në këtë skuadër, nuk do të jem në asnjë skuadër tjetër”, deklaroi Luis Enrique pak ditë më parë për kanalin televiziv të klubit, duke lënë të kuptohet se ekziston edhe mundësia që të bëjë një vit pushim. “Luis Enrique” merr kohë, titullonte artikullin e saj maderilenia Marca duke shpjeguar se trajneri që ka fituar 8 trofe në drejtimin e skuadrës katalanase, që kur u kthye në 2014, mund të bëjë një largim të bujshëm, duke ndjekur shembullin e pararadhësit të tij Guardiola. Në vitin 2012 Guardiola priti majin, për të deklaruar publikisht që nuk do të vazhdonte më te Barcelona, dhe drejtuesit katalanas nuk duan të gjendet para një situate të ngjashmë sërish. Për momentin është e vështirë të bëhen parashikime se cfarë do të ndodhë me Luis Enriquen, pasi më parë duhet pritur për tu parë se cfarë drejtimi do të marrë sezoni i blaugranave, që janë 3 pikë pas Realit në La liga, si dhe për të vlerësuar ndjesitë që ekzistojnë mes trajnerit dhe skuadrës. Ndërkohë te Barca kanë filluar të mendojnë edhe për alternativat, dhe emri i parë që përmendet është ai i Ernesto Vallverdes, trajnerit aktual të Athletic Bilbao-s.