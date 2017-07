Lukaku stërvitet me Man. United

Romelu Lukaku kreu ditën e hënë seancën e parë stërvitore me fanellën e Manchester United, skuadër në të cilën u transferua nga Everton. 24 vjecari Lukaku firmosi një kontratë pesë vjecare me anglezët, me opsionin për zgjatjen e saj edhe me nje vit, e cila mendohet të ketë arritur vlerën e 97 milionë Dollarëve. Në këtë mënyrë belgu automatikisht pozicionohet si lojtari i dytë më i shtrenjtë në historinë e United, pas Paul Pogba që iu bashkua këtij ekipi një vit më parë për vlerën e 116 milionë Dollarëve. Njëkohësisht ai është afrimi i dytë i Manchesterit për këtë merkato verore pas Victor Lindelof që u transaferua nga Benfica për shifrën e 40 milionë Dollarëve.

I gjatë, me një strukturë të mirëformuar e të fortë, sulmuesi Lukaku rreshtohet për herë të dytë nën urdhrat e Mourinhos, i cili në 2014 kur drejtonte Chelsean ia shiti atë Evertonit. Në të vërtetë kampionët aktual të Premier Leagues kërkuan sërish të rikontraktonin Lukakun këtë verë edhe pse nuk e arritën këtë objektiv. Sezonin e kaluar 24 vjecari ishte golashënuesi i dytë më i mirë i Premier Leagues duke shënuar plot 25 gola. Aktualisht sulmuesi ndodhet me ekipin e tij të ri në Los Angelos ku po stërvitet për pjesëmarrjen në Champions Cup, kompeticion i cili do të transmetohet në Super Sport, e ku pritet të këtë rivalitet të fortë me skuadra të mëdha si Manchester City apo dhe gjigandët spanjollë të Real Madridit e Barcelonës.