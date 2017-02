Lushnja dhe Kamza, më pranë Superiores

Misioni për t’u ngjitur në Kategorinë Superiore bëhet më i thjeshtë për Lushnjen dhe Kamzën pas ndeshjeve të javës së 17-të në Kategorinë e Parë. Në grupin B, skuadra e Artan Banos theu mallkimin 44-vjecar duke fituar per herë të parë ndaj Apolonisë në Fier pas më shumë se 4 dekadash. Në Loni Papuciu, Lushnja tregoi forcën e saj ndaj ekipit të Elidon Demirajt duke fituar me rezultatin 0-2 në derbi, falë një finalizimi të Mikel Cankës në pjesën e parë dhe një goli të realizuar nga Branica në sekondat e fundit. Falë këtij suksesi Lushnja ruajti avantazhin prej 6 pikësh ndaj Bylis-it që ndjek në renditje.

Në sfidat e tjera të Grupit B, Pogradeci thelloi krizën e Elbasanit duke fituar 2-1 ndërsa me të njëjtat shifra, Turbina mposhti Shkumbinin. Në grupin A, Kamza vazhdoi ecurinë pozitive. Skuadra e Bledar Devollit bëri detyrën duke kaluar me rezultatin 1-0 Ilirinë falë një golit të sulmuesit Ermir Rezi në minutën e 30-të. Falë fitores numër 15 në këtë sezon, Kamza u ngjit në kuotën e 46 pikëve duke thelluar përkohësisht në plot 13 pikë, avantazhin ndaj Besëlidhjes në klasifikim, por lezhjanët ndeshjen e tyre ndaj Burrelit e luajnë të Dielën. Në sfidat e tjera të Grupit A, spikat fitorja 3-0 e Kastriotit ndaj Shënkollit, me vështirësi me rezultatin 2-1, Erzeni mposhti Tërbunin dhe për një ditë skuadra shijakase u ngjit në vendin e 2-të. Përfundoi në barazim pa gola ndërkohë sfida mes Mamurrasit dhe Besës.