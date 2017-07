Lushnja konfirmon Cankën, vjen edhe Meto

Lushnja konfirmon për sezonin e ri futbollistik edhe Mikel Cankën, sulmuesin kryesor të ekipit i cili realizoi 11 gola në 26 ndeshje në Kategorinë e parë, duke dhënë kontribut në gjitjen e lushnjarëve në Superiore. 30-vjecari pasi bisedimeve që ka patur me drejtuesit vendosi të vijonte bashkëpunimin, duke iu bashkuar pjesës më të madhe të futbollistëve që mbyllën sezonin e kaluar. Te Lushnja kanë vendosur të mos bëjnë shumë ndryshime, duke i besuar organikës që siguruoi ngjitjen. Janë konfirmuar gjithashtu Spaho e Bejte për portën, Magani, Byzhyti, Xhafa, Buasi, Bitri e Mone për mbrojtjen, në mesfushë Branica, Taullau, Alushi, Koreci e Ruco si dhe Sefa e Pepa për fazën e avancuar.

Përforcim i rëndësishëm për skuadrën e Artan Banos mund të konsiderohet edhe Agim Meto, i cili ka ka arritur marrëveshjen me drejtuesit për të qenë pjesë e Lushnjës sezonon e ardhshëm. 31-vjecari vjen nga radhët e Bylisit në kategorinë e parë, por ka eksperiencë të madhe edhe në kategorinë Superiore kur përvecse me ekipin mallakastriot ka luajtur me Apoloninë, Flamurtarin dhe Lacin.