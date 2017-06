M. Tel Aviv mund 2-0 Tiranën

Shpresat e Tiranës për një kualifikim zveniten pas humbjes 2-0 me Maccabin e Tel Avivit me bardheblutë, që nuk arritën dot të ndalinin izraelitët pavarësisht se u përpoqën duke zhvilluar në disa momente një ndeshje të mirë. Ze Maria u përpoq të hidhte në fushë një skuadër të balancuar por gjithsesi përvoja e Maccabit bëri diferencën, me izraelitët që morën epërsinë në të 27-tën falë sulmuesit të përfaqësueses vendase, Cohen.

Në pjesën e dytë Tirana luajti më mirë duke patur madje në favor dhe qarkullimin e topit dhe rastet e krijuara, por gjithsesi nuk arriti dot te barazimi, madje vendasit shënuan dhe golin e dytë me Dassa në të 64-trën. Me këtë humbje, Tirana pothuajse është jashtë Europës pasi një fitore me 3 gola diferencë në kryeqytet në ndeshjen e kthimit do të jetë shumë e vështirë për bardheblutë.