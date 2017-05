Man. City i prish punë Bayern-it, kërkon Sanchez

Garës për të firmosur me Alexis Sanchez i është shtuar edhe Manchester City. Sulmuesi kilian ka vendosur të mos rinovojë kontratën e tij me Arsenalin dhe për të mos e humbur me parameter zero në 2018-tën, topcinjtë kanë vendosur ta nxjerrin në ishte ish lojtarin e Barcelonës. Për futbollistin interesohet prej kohësh Bayern Munich madje disa ditë më parë mediat kiliane e bënë fakt të kryer kalimin e Alexis te skuadra e Carlo Ancelottit.

Por në ditët e fundit gjërat kanë marrë një tjetër rrjedhë pasi Citiziens pasi firmosën me Bernardo Silvën dhe janë shumë pranë portierit të Benficës Ederson, kanë hyrë fuqishëm në garë edhe për Sanchez i cili më shumë sesa një aventurë në Gjermani pëlqen të qëndrojë në ishull. Pep Guardiola do të bëjë një revulucion të vërtetë te Manchester City gjatë kësaj vere dhe 28-vjecari amerikano-jugor është një nga objekitvat e mëdhenj të trajnerit spanjoll, në merkato.

Te City besojnë se mund të firmosin me Sanchez dhe i kanë bërë Arsenalit të njëjtën ofertë si Bayerni ndërkohë që do të kërkojnë të bindin futbollistin duke i ofruar një pagë më të lartë. Për Alexis përpara disa muajsh kishte interes edhe nga Chelsea por duket se Blutë e Londrës janë tërhequr dhe tani parashikohet një garë dyshe mes Bayern Munich dhe Manchester City-it për të firmosur me kilianin i cili do të largohet nga Londra këtë verë.