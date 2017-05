Me shumë mundësi Michael Carrick do të vazhdojë të jetë pjesë e Manchester United edhe vitin e ardhshëm. Sipas mediave angleze, trajneri i “Djajve të Kuq”, Jose Mourinho nuk dëshiron të humbasë një lojtar me përvojë në mesfushë dhe për këtë ka kërkuar që 35-vjeçari të vazhdojë të qëndrojë në “Old Trafford”.

Po sipas asaj që raportojnë mediat, drejtuesit e klubit janë gati t’i ofrojnë futbollistit, i cili është pjesë e skuadrës që nga viti 2006, rinovimin e kontratës edhe për një tjetër sezon.