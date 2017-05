Man. United, De Gea humbet finalen e Europa League

Një lajm i keq për Jose Mourinhon. Sikur të mos mjaftonte mungesa e Zlatan Ibrahimovic, trajneri portugez humbet një tjetër lojtar të rëndësishëm për finalen e Europa League kundër Ajaxit. Bëhet fjalë për portierin David De Gea i cili ka mbylur sezonin përpara kohe për shkak të një dëmtimi. Në këtë mënyrë, portieri iberik që ka rezultuar një pikë kyçe në formacionin e Manchester United gjatë këtij sezoni, do ta ndjekë finalen e madhe të 24 Majit në Stokholm nga shkallët e stadiumit. Në vend të tij do të aktivizohet portieri i dytë, Sergio Romero, i cili ka bërë paraqitje pozitive në ndeshjet e fundit. Në transfertën e Southamptonit ku Manchester United barazoi pa gola, argjentinasi priti edhe një 11 metërsh. Përsa i përket të ardhmes së De Gea-s, Mourinho e ka bërë të qartë se ai do të vazhdojë të veshë fanellën e “Djajve të kuq”. Ai thekson se spanjolli do të jetë gati për të mbrojtur katërkëndëshin në ndeshjen e parë miqësore të verës kundër Los Angeles Galaxy. Aktualisht, Manchester United renditet në vendin e gjashtë të Premier League dhe shpresa e vetme për një biletë në fazën e grupeve të Champions League është fitorja në finalen e Stokholmit.