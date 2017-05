Man. United do Perisiç, Interi vendos çmimin

Edhe këtë verë derbi i merkatos në Europë do të jetë mes dy klubeve të Manchester-it. Ashtu si një sezon më parë, City dhe United pritet të shpenzojnë shifra marramendëse për të transferuar në skuadrat e tyre lojtarë të rëndësishëm. Citiziens e bënë goditjen e parë me afrimin në ekip të portugezit Bernardo Silva nga Monaco për 50 milionë Euro. Por për kundërgjigjen e United nuk duhet të presim shumë sepse Djajtë Kuq janë shumë pranë blerjes nga Interi të sulmuesit kroat Ivan Perisic. Drejtuesit e klubit nga Old Trafford kanë arritur marrëveshjen, me lojtarin dhe menaxherin e 28-vjecarit Fali Ramadani, por tanimë duhet të bindin pronarët kinezë të klubit zikaltër. Perisic pritet të firmosë me Manchester United një kontratë 4-vjecare nga e cila do të përfitojë 7 milionë Euro në sezon. Mourinho e pëlqen shumë anësorin kroat të cilin e ndoqi në në një ndeshje me përfaqësuesen ballkanse në muajin Mars në Zagreb. Interi për të evituar penalizimet nga fair play financiar dhe për të zhvilluar një merkato të fuqishme më pas duhet të shesë të paktën një lojtar të rëndësishëm deri në datën 30 Qershor dhe zgjedhja e drejtuesve është të sakrifikojnë Perisic-in. Oferta e parë e United për lojtarin është ndalur në vlerën e 42 milionë Eurove, por Interi për kroatin kërkon minimalisht 50 milionë Euro. Për Ivanin e tmerrshëm interesohen edhe Chelsea e Paris Saint Germain por United është në pole-position për të marrë ish futbollistin e Wolfsburgut, për të cilin Interi shpenzoi 18 milionë Euro përpara 2 sezonesh për ta blerë nga ujqërit.