Man.United “manita” ndaj LA.Galaxy

Manchester United fiton bindshëm ndaj Los Angelses Galaxy. Ka nisur në mënyrën më të mirë aventura e “Djajve të Kuq” në International Champions Cup. Ekipi i Jose Muorinho ka arritur të mposhtë me rezultatin e thellë 5-2 skuadrën amerikane. Nuk ka vonuar shumë goli për Man.United, me sulmuesin Rashford i cili në minutën e 2 arrin të dërgojë topin në fundin e rrjetës. Mbrotja e vëndasve bën shumë gabime dhe nga ky fakt ata që përfitojnë janë futbollistët e United. Është sërish sulmuesi 19-vjecarë ai i cili në të 20 arrin të dyfishojë rezultatin, pas një asisti të dhënë nga ana e Juan Mata. Në listën e golashënuesve në këtë takim ka vend edhe për mesfushorin, Marouane Fellaini. Në minutën e 26 belgu me një goditje potente arrin të trondisë për të tretën herë portën e Los Angeles Galaxy, me këta të fundit që tentojnë të reagojnë, por pa efikasitet, pasi dominimi i Man.United në 45 minutat e para të takimit nuk e lejon një gjë të tillë. Në shkallët e stadiumit ka dhe një spekator special, një ish i të dy ekipeve, Devid Bechkam, i cili ka preferuar të ndjekjë nga afër këtë përballje.

Fillimi i fraksionit të dytë, vjen edhe më disa zëvendësime për të dyja skuadrat. Bënë debutimin e tij me fanellën e “Djajve të Kuq” në International Champions Cup dhe super blerja e klubit anglez, sulmuesi Romelu Lukaku. Në minutën e 67, listës së golashënuesve për United i shtohet edhe emri i armenit, Henrikh Mkhitaryan, i cili një vertikalizimi nga ana e Anthony Martial, tregohet i saktë duket gjetur dhe golin e katërt. Dhuron asistin dhe më pas gjen fundin e rrjetës, sulmuesi francez. Duhet të vimë në 79 për të parë dhe të parin gol të Los Angeles Galaxy, me anë të Giovani Dos Santos, i cili arrin të mposhtë portirerin, Joel Pereira. Meksikani realizon dhe golin e dytë personal. 5-2 është rezultati final në përundim të 90 minutëshit. Test pozitiv ky për Man.United, ku padiskutim ka kënaqur dhe trajnerin e tyre, Jose Mourinho.