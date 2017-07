Man. United-Perisic, marrëveshja pranë finalizimit

Manchester United-Perisic, tashmë duket se jemi në detajet përfundimtare. Kroati i Interit që po kërkohet me ngulm nga Jose Mourinho ka kërkuar largimin dhe klubi italian është gati të plotësojë dëshirën e tij pasi anglezët janë gati të derdhin 53 milionë Euro në arkën e zikaltërve. Trajneri Luciano Spalleti ka vendosur veton për qëndrimin e lojtarit, por sipas “Daily Star”, Manchester United është shumë pranë firmës pasi ka gjetur gjuhën e përbashkët me stafin e lojtarit dhe p diskuton detajhet e fundit me Interin. Është pikërisht trajneri portugez që i ka kërkuar klubit të tij të përshpejtojë procedurat për ta pasur 28-vjeçarin në grupin e tij në prag të sezonit të ri.

Mourinho beson se Perisic do të arrijë të bëjë diferencën në fushën e lojës pasi është një lojtar i shpejtë në sulm dhe i disiplinuar në fazën mbrojtëse. Largimi i mundshëm i lojtarit kroat do ta hidhte menjëherë në sulm klubin nga Milano dhe i pari në listën e dëshirave është sulmuesi i Lazios, Keita Balde. Me arkëtimin e 53 milionë Eurove, Ineri mund ta ketë luksin për të rivalizuar me Juventusin në këtë garë. Lazio është në pritje të ofertës më të majme për lojtarin senegalez dhe 25 milionë Euro mund të mjaftjnë për të bindur presidentin Claudio Lotito. Keita është zëvendësuesi ideal i Perisic dhe Spalleti ka ndezur dritën jeshile për këtë operacion pasi e konsideron 23-vjeçarin si një lojtar të shumë të rëndësishëm për skuadrën e tij të re.