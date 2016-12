Mancini mohon kontaktet me PSG

Në ditët e fundit emri i Roberto Mancinit është lidhur shumë me Paris Saint Germain-it. Unai Emery nuk i ka bindur drejtuesit e kampionëve të Francës gjatë kësaj periudhe dhe gjasat janë që në Janar trajneri spanjoll të largohet nga Parc Des Princes. Mediat franceze kanë përmdënedur pikërisht ish trajnerin e Interit Roberto Mancini si pasues të Emery te skuadra kryeqytetase por tekniku nga Iesi në një intervistë ka mohuar kontaktet me Naser Al-Khelaiffin duke deklaruar se nuk ka asgjë të vërtetë në lidhje me këtë cështje. “A jam në kontakte me drejtuesit e Paris Saint Germain? Nuk ka absolutisht asgjë konkrete. Madje as vetë personalisht nuk e kam me nxitim të ulem në stolin e një skuadre. Janë thjeshë zëra, në futboll të tilla gjëra ndodhin shpesh sidomos kur bëhet fjalë për një trajner pa kontratë”, theksoi në fjalën e tij Roberto Mancini. 52-vjecari gjithsesi nuk e përjashtoi një rikthim të tijin në futboll në vitin 2017. “E përsëris unë për momentin nuk jam në bisedime me asnjë klub, por shpresoj që 2017-ta të jetë një vit i bukur ,të shohim se cfarë do të ndodhë,”– nënvizoi Roberto Mancini.