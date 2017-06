Manolas refuzon Zenitin, shpresojnë Chelsea dhe Inter

Kostas Manolas i thotë jo Zenitit. Dukej se transferimi i mbrojtësit të Romës drejt Rusisë, tek skuadra e Zenit Shën Petersburg ishte drejt finalizimit, por një vendim i momentit të fundit nga ana e grekut ka bërë që marrëveshja të mos realizohet dhe nga duart Romës i ikën jo pak, por 35 milionë Euro.Prapaktheu nga ana e futbollistit. Manolas nuk e sheh kampionatin rus si një opsion të mirë për të vazhduar karrierën e tij, pasi vetë ai kërkon të luaj në Premier League. Vendimi i marrë ka irrituar drejtuesit e Zenitit. Ndërkohë në skenë janë shfaqur dy skuadra pretendente nga Anglia që kërkojnë të kenë në dispozicion shërbimet e mbrojtësit. Man.United dhe Chelsea, të përfshirë në garë për Manolas janë Juventus dhe Inter. Mendohet se pas jo-s nga ana e 26-vjecarit qëndrojnë pikërisht bardhezinjtë, përsa u përket zikaltërve ata edhe më herët kishin paraqitur ofertën e tyre, me kërkesë të trajnerit Luciano Spalleti, i cili gjatë kohës kur drejtonte verdhekuqtë, greku ishte titulllrë absolut në repartin e prapavijës. Një gjë është e sigurtë, Kostas Manolas nuk do të jetë më pjesë e Romës, përsa i përket të ardhmes kjo mbetet dilemë, që ndoshta do të zgjidhet shumë shpejtë.