Mario Gotze shumë pranë rikuperimit

Mario Gotze i rikthehet stërvitjes. Seanca e parë stërvitore për Borussia Dortumund ka nisur me një surprizë të kendshem. Në fushat stërvitore është paraqitur dhe sulmuesi 25-vjecarë, i cili për një kohë të gjatë nuk ka mundur dot të luaj për shkak të problemeve shëndetësore. Në muajin Mars të këtij viti, Gotze u këshillua nga ana e mjekve të qëndronte pushim në një afat kohor të pacaktuar. Sulmuesi udhëtoi drejt ShBA, për një trajtim më të specializuar, ku njëkohësisht ka shfrytëzuar edhe disa ditë për të pushuar, tashmë ai ndihet në formën e tij më të mirë fizike, me problemet shëndetësore që i ka lënë pas.Vetë Gotze permës nje postimi në Instagram është shprehur i lumtur për fazën e rikuperimit që po shkon drejt fundit dhe shumë shpejt do të mund të jetë në dispozicion të skuadrës. Përsa i përket Borussia Dortumund, faza përgatitore parashikon dhe zhvillimin e disa takimeve miqësore, ku do të testohen dhe blerjet e reja sic janë Omer Toprak dhe Dan-Axel Zagadou. Mahmoud Dohud dhe Maxmillian Philipp ndodhen me pushime për shkak se kanë qënë të angazhuar me kampionatin europina U-21, me Kombëtaren Gjermane, ku arritën të shpalleshin kampion. Janë rikthyer pranë gjirit të klubit Pierre Emerick Aubameyang, Ousamen Dembele dhe Christian Pulisic. Sezoni i ri Bundesligës do ti gjejë shkallët e stadiumit Signal Iduna Park plot e përplot. Tifozët e verdhezinjve janë shpallur edhe si mbështetësit më besnik. 99.88 përqind e tyre kanë rinovuar abonimet për të qënë të pranishëm në cdo sfidë të Borussia Dortmund, në sezonin e ri të Bundeligës. Në fakt në gjermani fjala besnikëri është një lloj parrulle për të gjitha tifozerit e klubeve të ndryshme. 16 nga 18 impiante ne total që ka gjermania, fundjava i gjen shakllët e stadiumeve të mbushura.