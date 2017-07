Marquez “pole” në cmimin e Madh të Gjermanisë

Marc Marquez konfirmohet mbreti i Sachesenring-ut. Spanjolli Repsol Hondas, regjistroi pole-position e 5-të radhazi mbi cirkuitin gjerman në Moto Gp, pavarsisht kushteve shumë të këqija të motit. Kampioni në fuqi i Botës i mbylli provat zyrtare me kohën 1 minutë 27 sekonda e 302 të mijtat, duke mbajtur pas shpatullave të tij të gjithë rivalët. Nga rradha e parë në garën e të Dielës në Cmimin e Madh të Gjermanisë sëbashku me Marquez do të nisen Danilo Petrucci me Ducatin i cili u paraqit në mënyrë të shkëlqyer por edhe Honda tjetër zyrtare e Daniel Pedrosës që regjistroi kohën e tretë më të mirë.

Paraqitje për tu harruar ajo e tre pilotëve që kryesojnë klasfikimin e përgjithshëm të Moto Gp. Zhgënjyen totalisht dy motorët Yamaha, me Valentino Rossin që nuk shkoi më shumë se vendi i 9-të, ndërsa ishte totalisht në hije Maverick Vinales që u rendit i 11-ti. Dy shokët e skuadrës do të ndahen mes tyre në start nga kryesuesi i klasifikimit të përgjithshëm Andrea Dovizioso i cili me Ducatin e tij nuk shkoi më tepër se vendi i 10-të. Në Sachsenring gjithsesi parashikohet një garë shumë e luftuar, edhe pse për nga karakteristikat që ka kjo pistë, favorit i madh për të fituar garën është pikërisht Marc Marquez.