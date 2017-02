Bafetimbi Gomis nuk mendon per te ardhmen e tij. Ne nje interviste dhene per mediat franceze, lojtari i Marseille theksoi se eshte heret per te biseduar per kete çeshtje.

31-vjeçari luan te francezet i huazuar nga Swansea, megjithate sulmuesi ende nuk ka marre nje vendim se ku do te qendroje. Gomis pohoi se kur firmosi per ekipin e Garcias, projekti nuk kishte filluar akoma, teksa shtoi se deshiron te arrije te gjitha objektivat qe i kishte vendosur vetes.