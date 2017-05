Matej Jug, kur gabimet janë njerëzore

Në një ndeshje normale kampionati me një gjyqtar shqiptar,vendimet e kryesorit do të interpretoheshin si pasojë e përgatitjes së dobët, tendencioze dhe ndoshta dhe dashakeqëse por në fund pavarësisht episodeve të dyshimta që në futboll nuk mungojnë asnjëherë, ndaj Matej Jug pati një mirëkuptim të pazakontë nga të gjithë aktorët e përfshirë. Gabimet nga ana e gjyqtarit slloven në fakt nuk munguan por këtë herë ato u cilësuan thjesht si njerëzore, një lloj besimi që ndaj xhaketave të zeza në vend mungon, vendimet e të cilëve shpesh shihen më syrin kritik. Kek nuk është se kushtëzoi ndoshta rezultatin përfundimtar por gjithsesi disa episode i pati dhe ai, si ai i minutës së 12-të kur Vila u pengua në zonë nga Shameti. Juk ndëshkoi me të verdhë futbollistin e Partizanit për simulim dhe pse në fakt kontakt mes palëve ekzistonte duke qenë se këmba që goditi Vilën në stomak ishte e zgjatur qëllimisht nga mbrojtësi i Kukësit, pavarësisht se hedhja e Vilës më pas ishte ndoshta e ekzagjeruar. Episodi i dytë pati sërish Vilën si protagonist, që u pengua teksa po hynte në zonë. Gjyqtari lejoi lojën por në fakt ishte faull dhe pse nuk bëhej fjalë për penallti por për goditje dënimi në hyrje të zonës duke qenë se kontakti ndodhi jashtë zone. Rasti i tretë i përket minutës së 38-të, kur Pejic zgjati më shumë sec duhet bërrylin në fytyrën e Trashit me Juk akordoi thjesht goditje dënimi. Ndërsa rasti i fundit kur Ekuban u nis drejt portës por u pengua nga Shameti. Slloveni akordoi goditje dënimi për Partizanin por jo karton të verdhë për mbrojtësin, që do të ndëshkohej për herë të dytë duke lënë me 10 vetë Kukësin në minutat e fundit të ndeshjes. Në një ndeshje të zakonshme të Superiores, këto episode do të kishin mjaftuar për të kryqëzuar gjyqtarin dhe pse në fakt ato ishin thjesht njerëzore.