Mauricio Leal, firmos zyrtarisht me Flamurtarin

Flamurtari prezanton blerjen më të re. Me vlonjatët ka firmosur zyrtarisht deri në përfundim të këtij sezoni mbrojtësi brazilian Mauricio Aparecido Maciel Leal i cili këtë të Martë zbarkoi në Vlorë. Vetëm një ditë pas fitores shumë të rëndësishme me shifrat 2-1 ndaj Luftëtarit, Flamurtari është përforcuar me një tjetër futbollist. Mauricio Leal vjen te kuqezinjtë nga skuadra malajziane e Sriwijaya-s, ekip tek i cili u aktivizua për gjysmën e dytë të vitit 2016-të.

Mauricio Leal është 29-vjec dhe luan si mbrojtës qëndre. Në të kaluarën e tij ai ka mbajtur veshur fanellat e shumë skuadrave në Brazil. Nga 2009 deri në 2011 ka qenë pjesë e Bragantinos për të kaluar më pas te Oeste, Gremio Baureri dhe Nacional America. Skuadra e tij e fundit në Brazil ka qenë Uniclinic. Mauricio Aparecido Maciel Leal është transferuar te Flamurtari me ndërmjetësimin e Marcelo Troisit, ish trajnerit të Kukësit dhe Lacit, i cili është edhe menaxheri i futbollistit. Leal është afrimi i 5-t i skuadrës vlonjate në merkaton e dimrit, pas mbrojtësve Jakovljevic dhe Mersini, mesfushorit Haxhi Neziraj dhe sulmuesit brazilian Lynneeker.