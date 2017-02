Mavraj shkëlqen por Hamburgu barazon

Mërgim Mavraj është shndërruar në një lider te Hamburgu. Në përballjen me Freiburg qendërmbrojtësi i kuqezinjve zhvilloi një ndeshje të jashtëzakonshme pavarësisht se skuadra e tij u ndal në një barazim 2-2 me Freiburgun, që ishte dhe një derbi shqiptarësh mes Mavrajt dhe Abrashit, që rikthehej titullar për formacionin e të tijve. Prania e Mavrajt në qendër të mbrojtjes me Papadoupulos ofronte gjithmonë siguri për skuadrën vendase në prapavijë, që dhe përpara pavarësisht mungesës së amerikanit ëood arriti të gjejë epërsinë me Hunt në të 15-tën. Gëzimi i Hamburgut megjithatë nuk zgjati shumë pas Philips shënoi pas një asisti të Petersen. Ndërkohë që Abrashi në të 30-tën pati një mundësi të shkëlqyer për t’i dhënë epërsinë të tijve por gaboi një gol të sigurtë. Në pjesën e dytë, Mavraj vazhdoi të ishte i jashtëzakonshëm me ndërhyrjet e tij duke mbyllur gjithmonë kundërshtarët e tij ndërsa përpara Hamburg mundi të gjejë dhe një herë tjetër avantazhin me zëvendësuesin Gregoritch. Gjithsesi për të dytën herë vendasit u arritën nga Freiburg që barazoi me Griffo-n. Në fundin e sfidës, veriorët patën mundësinë për të fituar ndeshjen por Hunt gaboi nga pika e bardhë. Një pikë që nuk e largon Hamburgun shumë nga zona e ftohtë por që gjithsesi për të parë gotën gjysmë plot duhet thënë se ishte rezultati i 3-të pozitiv radhazi për të besuarit Gisdolit.