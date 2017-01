Sevilla tregon forcën duke u u ngjitur në vendin e dytë në renditje pas një paraqitje spektakolare në fushën e Real Sociadad. Ekipi i Sampaolit shënoi nga 2 gola për çdo pjesë duke dominuar baskët teksa më i miri i ndeshjes ishte talenti Ben yedder me një tregolësh. Shënoi gjithashtu edhe Pablo Sarabia për Sevillan. Me këtë sukses skuadra e Sampaolit tregon që do të jetë protagoniste në La Liga mes kryesuesve dhe për momentin e sheh veten vetëm 4 pikë larg Real Madridit kryesues.