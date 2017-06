Meksika dhe Portugalia hedhin një hap të madh drejt gjysmëfinales së KUpës së Konferederatave. Në Grupin A, kampionët e Europës kaluan 1-0 me gol të të përhershmit Cristiano Ronaldo, vendasit. Rusia u tregua e pafuqishme për t’u bërë ballë luzitanëve që zhvilluan një 90 minutësh të kujdesshëm duke u larguar nga kjo sfidë me tre pikë të arta. Numri 7 e realizoi golin e vetëm të sfidës që në minutën e 8, por pavarësisht këmbënguljes, Portugalia nuk arriti ta thellonte rezultatin. Me këtë fitore, skuadra luzitane ngjitet në kuotën e 4 pikëve në vendin e dytë të Grupit A po aq sa Mesika që hasi shumë vështirësi për të kaluar Zelandën e Re. Ishte skuadra ishullore që kaloi e para në avantazh me Ëood në minutën e 42-të duke e vështirësuar misionin për meksikanët. Gjithsesi, ekipi nga Amerika Qëndrore reagoi në minutën e 54 me JImenez që vendosi barazpeshën. Peralta në të 72-ën riktheu buzëqeshjen e meksikanëve që e mbyllën me shumë vështirësi këtë duel por u ngjitën në vendin e parë. Në ndeshjen e tretë Meksika sfidon Rusinë, ndërsa Portugalia ka një test më të lehtë në letër kundër Zelandës së Re që në këtë kompeticion numëron dy humbje dhe byl klasifikimin në grup me 0 pikë.